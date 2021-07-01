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Львівська митниця розпочала працювати в новому форматі
|Суспільство | 01-07-2021, 11:29
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Сьогодні, першого липня, з нуля годин, Львівська митниця розпочала працювати як єдина юридична особа, зоною діяльності якої визначено виключно територію Львівщини.
Перехід у нову структуру пройшов, відповідно до запланованих заходів. Усі підрозділи митниці працюють у штатному режимі. Затримок митного оформлення не зафіксовано.
Функціонування митних органів у форматі єдиної юридичної особи є розповсюдженою європейською практикою та передбачає оптимізацію адміністративних, кадрових та багатьох інших ресурсів .
Відтепер митниця стане більш –орієнтованою на високі технології та зручний сервіс для підприємців та громадян, а нові працівники, які пройшли тестування з питань кваліфікації та благонадійності, зможуть ефективно протидіяти контрабанді та іншим порушенням митного законодавства.
Слід додати, що в аеропорту «Львів» та на митному посту «Рава-Руська» запроваджено експеримент «Нове обличчя митниці». Саме там до роботи залучені фахівці, які отримали найвищі бали за результатами тестувань та продемонстрували нульову толерантність до корупції.
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