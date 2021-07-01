Львівська митниця розпочала працювати в новому форматі Суспільство | 01-07-2021, 11:29 0 96

Сьогодні, першого липня, з нуля годин, Львівська митниця розпочала працювати як єдина юридична особа, зоною діяльності якої визначено виключно територію Львівщини.

Перехід у нову структуру пройшов, відповідно до запланованих заходів. Усі підрозділи митниці працюють у штатному режимі. Затримок митного оформлення не зафіксовано.



Функціонування митних органів у форматі єдиної юридичної особи є розповсюдженою європейською практикою та передбачає оптимізацію адміністративних, кадрових та багатьох інших ресурсів .



Відтепер митниця стане більш –орієнтованою на високі технології та зручний сервіс для підприємців та громадян, а нові працівники, які пройшли тестування з питань кваліфікації та благонадійності, зможуть ефективно протидіяти контрабанді та іншим порушенням митного законодавства.



Слід додати, що в аеропорту «Львів» та на митному посту «Рава-Руська» запроваджено експеримент «Нове обличчя митниці». Саме там до роботи залучені фахівці, які отримали найвищі бали за результатами тестувань та продемонстрували нульову толерантність до корупції.



