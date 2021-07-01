ДО УВАГИ ПОДОРОЖУЮЧИХ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬ ПЕРЕТИНАТИ УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКИЙ КОРДОН! Суспільство | 01-07-2021, 12:07 0 87



За повідомленням Головного управління поліції Угорщини з 2 по 30 липня 2021 року з 8.00 (за київським часом) в пунктах пропуску «Косино – Барабаш» та «Дзвінкове - Лонья» угорською Стороною припиняється пропуск осіб та транспортних засобів на територію Угорщини.



Просимо врахувати вищезазначену інформацію під час планування закордонних подорожей, та перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території Угорщини.



Прес - служба Мукачівського прикордонного загону