ДО УВАГИ ПОДОРОЖУЮЧИХ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬ ПЕРЕТИНАТИ УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКИЙ КОРДОН!...

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|Суспільство | 01-07-2021, 12:07
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За повідомленням Головного управління поліції Угорщини з 2 по 30 липня 2021 року з 8.00 (за київським часом) в пунктах пропуску «Косино – Барабаш» та «Дзвінкове - Лонья» угорською Стороною припиняється пропуск осіб та транспортних засобів на територію Угорщини.
Просимо врахувати вищезазначену інформацію під час планування закордонних подорожей, та перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території Угорщини.
Прес - служба Мукачівського прикордонного загону
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