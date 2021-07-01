Чи включається до доходу ЮО платника ЄП поворотна фінансова допомога, отримана в період перебування її на загальній системі оподаткування? Суспільство | 01-07-2021, 12:08 0 97



Датою отримання доходу платника єдиного податку є надходження коштів юридичній особі як платнику єдиного податку.



Таким чином, юридична особа, яка отримала поворотну фінансову допомогу в період перебування на загальній системі оподаткування, у разі переходу на спрощену систему оподаткування не включає такі кошти до доходу платника єдиного податку.