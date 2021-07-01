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З початку року до Львівської податкової надійшло 102 звернення громадян та 91 запит на отримання публічної інформації
|Суспільство | 01-07-2021, 12:31
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Протягом січня-травня 2021 року на розгляд ГУ ДПС у Львівській області надійшло 102 звернення громадян та 91 запит на отримання публічної інформації. За результатами розгляду відповіді на усі звернення та запити, надано вчасно у порядку та строки, визначені спеціальними законами України та відповідно до вимог чинного законодавства України.
Найчастіше до Головного управління ДПС у Львівській області запитувачі зверталися, зокрема, з проханням щодо: надання податкової інформації про відповідність критеріям ризиковості платника податку; надання інформації по сплаті податків, зборів; реєстрації та діяльності платника податків; з податкової заборгованості платника податків; надання опису майна, яке знаходиться у заставі; повернення зайво сплачених коштів; тощо.
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