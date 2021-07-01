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6 ТИСЯЧ ПАЧОК СИГАРЕТ ВИЯВИЛИ ЦІЄЇ НОЧІ ПРИКОРДОННИКИ ПОБЛИЗУ КОРДОНУ З УГОРЩИНОЮ
|Суспільство | 01-07-2021, 14:43
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Спробі незаконного переміщення до Угорщини сигарет запобігли сьогодні військовослужбовці відділення «Велика Паладь» Мукачівського загону.
Близько 1-ї години ночі, під час патрулювання прикордонний наряд помітив пошкодження загороджувального паркану. Оглянувши прилеглу місцевість, за 50 метрів від кордону військовослужбовці виявили 12 ящиків з шістьма тисячами пачок сигарет без українських марок акцизного податку.
За фактом виявлення кримінального правопорушення передбаченого статтею 204 ККУ "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів", прикордонники направили повідомлення до закарпатської обласної прокуратури, ГУ НП та ГУ ДФС у Закарпатській області.
Наразі проводяться заходи по встановленню кола осіб, можливо причетних до здійснення протиправної діяльності на кордоні. Виявлені тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть співробітникам ДФС.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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