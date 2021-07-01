6 ТИСЯЧ ПАЧОК СИГАРЕТ ВИЯВИЛИ ЦІЄЇ НОЧІ ПРИКОРДОННИКИ ПОБЛИЗУ КОРДОНУ З УГОРЩИНОЮ Суспільство | 01-07-2021, 14:43 0 93











Спробі незаконного переміщення до Угорщини сигарет запобігли сьогодні військовослужбовці відділення «Велика Паладь» Мукачівського загону.



Близько 1-ї години ночі, під час патрулювання прикордонний наряд помітив пошкодження загороджувального паркану. Оглянувши прилеглу місцевість, за 50 метрів від кордону військовослужбовці виявили 12 ящиків з шістьма тисячами пачок сигарет без українських марок акцизного податку.



За фактом виявлення кримінального правопорушення передбаченого статтею 204 ККУ "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів", прикордонники направили повідомлення до закарпатської обласної прокуратури, ГУ НП та ГУ ДФС у Закарпатській області.



Наразі проводяться заходи по встановленню кола осіб, можливо причетних до здійснення протиправної діяльності на кордоні. Виявлені тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть співробітникам ДФС.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону