На Львівщині судитимуть групу осіб, яка займалася продажем наркотиків у Телеграмі Суспільство | 01-07-2021, 19:32 0 93



Прокурором Львівської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чотирьох членів організованої групи осіб за фактом незаконного придбання зберігання і збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2,3 ст. 307 КК України), а стосовно 27-річної організаторки також за фактом втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (ч. 1 ст. 304 КК України).



Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=291095 ), у березні 2021 року жителька Новояворівська розробила схему продажу психотропів та наркотиків на території Яворівського району, створивши у месенджері Телеграм інтернет-магазин. У ньому потенційні покупці обирали зручні локацію для закладок, бажаний вид та кількість дози, а також здійснювали онлайн-оплату «покупки». Після чого їм приходив фотозвіт із місцерозташування товару.



Для реалізації свого злочинного умислу, жінка створила організовану групу, один з членів якої був неповнолітнім на момент вчинення злочинів.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Яворівського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.











Пресслужба Львівської обласної прокуратури