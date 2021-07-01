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На Львівщині судитимуть групу осіб, яка займалася продажем наркотиків у Телеграмі
|Суспільство | 01-07-2021, 19:32
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Прокурором Львівської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чотирьох членів організованої групи осіб за фактом незаконного придбання зберігання і збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2,3 ст. 307 КК України), а стосовно 27-річної організаторки також за фактом втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (ч. 1 ст. 304 КК України).
Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=291095 ), у березні 2021 року жителька Новояворівська розробила схему продажу психотропів та наркотиків на території Яворівського району, створивши у месенджері Телеграм інтернет-магазин. У ньому потенційні покупці обирали зручні локацію для закладок, бажаний вид та кількість дози, а також здійснювали онлайн-оплату «покупки». Після чого їм приходив фотозвіт із місцерозташування товару.
Для реалізації свого злочинного умислу, жінка створила організовану групу, один з членів якої був неповнолітнім на момент вчинення злочинів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Яворівського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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