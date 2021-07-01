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Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі» просить надати йому статус національного

Суспільство | 01-07-2021, 21:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 63 63    
Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі» просить Львівську обласну раду звернутися до Кабінету Міністрів з проханням надати йому статус національного.

Відповідне звернення сьогодні, 1 липня, підтримала на своєму засіданні комісія з питань історико-культурної спадщини та туризму облради.

Адміністрація заповідника повідомила, що необхідні документи для надання заповіднику статусу національного пройшли усі процедури.

«За останні чотири роки колектив державного заповідника зумів креативно та науково підійти до справи відродження та популяризації історичної пам’яті про національного генія Івана Франка. Створені культурні програми, виставки, фонди музею поповнені унікальним експонатами. Це унікальний музейний комплекс, який вартий того, аби отримати такий статус», - зауважив голова комісії Іван Щурко.

Нагадаємо, що 27 серпня 2021 року відзначатиметься 165-та річниця від дня народження Івана Франка.
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