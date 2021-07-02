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Цієї ночі змінено порядок в’їзду в Україну осіб, які прибувають з чотирьох країн

Суспільство | 02-07-2021, 12:22Коментарів: 0 0 Переглядів: 102 102    


Зміни стосуються осіб, які прибули з Індії, Великобританії, РФ та Португалії, або перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

Згідно з рішенням Уряду, іноземці (крім визначених винятків), які прибули із зазначених країн, не можуть в’їхати в Україну без негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2. Такий тест має бути проведений у пунктах пропуску через державний кордон України.

Українці (та визначені Постановою КМУ категорії іноземців), які прибули із зазначених країн теж можуть зробити експрес-тест у пунктах пропуску. Без негативного результату такого тесту громадяни України старші 12 років підлягають обов’язковій самоізоляції, обсервації. Працівники Національної поліції забезпечують супровід осіб, які підлягають обсервації, від зони прикордонного контролю до санітарної зони для їх подальшого транспортування до місць обсервації або до закладів охорони здоров’я для їх госпіталізації.

Детальніше з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України можна ознайомитися за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/657-2021-%D0%BF#Text

Найбільшою мірою зазначені зміни стосуються осіб, які перетинають український кордон на ділянці з РФ. На сьогодні на цій ділянці функціонує п’ять автомобільних пунктів пропуску «Сеньківка» у Чернігівській області, «Бачівськ» та «Юнаківка» - у Сумській, «Мілове» - у Луганській області та «Гоптівка» - у Харківській. З 00.00 до 11.00 сьогодні (2 липня) у цих пунктах пропуску державний кордон на в’їзд в Україну перетнуло понад 1800 осіб, з них пройшли тестування – більш як 900 осіб (у тому числі 379 громадян України), 745 - відправилися на самоізоляцію, а 49 – на обсервацію. Решта – це діти, віком до 12 років та учасники міжнародних перевезень.

Також нагадуємо, що іноземцям, які прибувають в Україну (не залежно з якої країни) необхідно мати страховку, яка покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, а також негативний результат ПЛР чи експрес тестування, яке проведено не більш як за 72 години до перетину кордону, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях. Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#Text
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