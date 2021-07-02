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Чи може бути підставою для анулювання реєстрації платника ПДВ відсутність протягом останніх 12 місяців операцій з постачання, але наявні обсяги придбання за рахунок яких сформовано податковий кредит?
|Суспільство | 02-07-2021, 12:28
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Реєстрація платника ПДВ діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається, зокрема, якщо особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає контролюючому органу декларації з ПДВ та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту (п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу України).
Тобто, якщо у платника податку протягом 12 послідовних податкових місяців відсутні операції з постачання та при цьому наявні обсяги придбання за рахунок яких сформовано податковий кредит, підстави для анулювання реєстрації платника ПДВ відсутні.
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