Прикордонники перевірили аеродром на Житомирщині, який використовували повітряні контрабандисти Суспільство | 02-07-2021, 13:43 0 102 https://youtu.be/r_2y0_l2AIQ







Враховуючи збільшення спроб незаконного перетинання державного кордону з використанням малих літальних апаратів, оперативні співробітники Держприкордонслужби України продовжують здійснювати заходи, направлені на перевірку можливих місць злету й посадки повітряних суден, а також їх зберігання й обслуговування.



Так, учора оперативники Житомирського прикордонного загону спільно зі співробітниками Державної авіаційної служби України перевірили аеродром неподалік міста Бердичів, що на Житомирщині.



Зазначений аеродром є не лише основним місцем базування ГО «Бердичівський авіаційного-спортивний клуб», але, як стало нещодавно відомо, й одним з місць, яке використовувалося повітряними контрабандистами для переміщення тютюнових виробів в країни ЄС.



Під час перевірки було виявлено значну кількість літальних апаратів різного типу, які зберігалися та ремонтувалися на аеродромі місцевими спеціалістами. Наразі проводяться заходи з перевірки законності їхнього перебування та використання на території України.



Крім цього, виявлено ряд порушень правил польотів, які можуть бути свідченням причетності до інших видів протиправної діяльності. Заходи тривають.



Нагадаємо, що 17 червня цього року з даного летовища було здійснено зліт та посадку літака АН-2, який з метою контрабанди тютюнових виробів незаконно перетнув державний кордон з України через Молдову та повернувся з Румунії.



Прикордонники продовжують здійснювати заходи, направлені на протидію контрабандній діяльності з використанням малої авіації.