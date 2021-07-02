Незаконне ввезення брендового одягу та косметики на 16 млн грн: підозрюють інспектора Галицької митниці Суспільство | 02-07-2021, 16:27 0 62

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру митнику Галицької митниці за фактом закінченого замаху на несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду (ч.2 ст.15, ч. 3 ст. 362 КК України).



За даними слідства, інспектор митного поста «Яворів», з метою забезпечення ввезення контрабандним шляхом на митну територію України брендового товару на загальну суму 16 млн грн, вніс до автоматизованої системи митного оформлення неправдиві відомості щодо перевезення вантажним автомобілем будівельної плитки, хоча насправді в ньому знаходився брендовий одяг та косметичні засоби. Злочин фігуранту не вдалося довести до кінця, оскільки останнього було викрито правоохоронцями.



Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Встановлюється причетність інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції у Львівській області, за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури