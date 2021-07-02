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У трьох територіальних громадах реалізують пілотний проєкт зі створення пожежно-рятувальних підрозділів
|Суспільство | 02-07-2021, 16:28
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Стрийська міська громада, Меденицька і Східницька селищні громади стануть пілотними у проєкті створення та забезпечення функціонування пожежно-рятувальних підрозділів у Львівській області. Про це стало відомо сьогодні, 2 липня, під час засідання комісії з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та військових формувань.
«Це перший крок до створення Центрів безпеки в територіальних громадах, які діятимуть за аналогією із закордонною службою 911. Ці структури у майбутньому матимуть, так би мовити, під одним дахом пожежно-рятувальну команду, поліцію (ПРОЄКТ «Поліцейський офіцер громади») та екстрену медичну допомогу для швидкого реагування на події, які ставатимуться у громадах», - пояснив голова комісії Назарій Сумало.
Пожежно-рятувальні підрозділи створюватимуть на умовах співфінансування з обласного бюджету і бюджетів відповідних територіальних громад у межах Комплексної ПРОГРАМИ «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
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