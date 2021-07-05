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ЗМІ: У Каспійському морі біля Азербайджану стався вибух на родовищі, у Баку розслідують
|Суспільство | 05-07-2021, 02:44
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|У Каспійському морі біля узбережжя Азербайджану стався вибух.
Джерело: Daily Sabah, Міністерство екології та природних ресурсів Азербайджану у Facebook, державна нафтокомпанія Азербайджану SOCAR у Facebok
Деталі: У підписі до опублікованого в Twitter відео зазначається, що вибух стався на газовому родовищі "Умід" у Каспійському морі поблизу Баку.
У Міністерстві екології та природних ресурсів Азербайджану заявили, що наразі розслідування вибуху на море ведуть фахівці Міністерства і фахівці сейсмологічної служби. На думку фахівців, причиною вибуху стало виверження грязьового вулкана.
Водночас, SOCAR поширила повідомлення, що "на морських платформах і промислових об'єктах, що знаходяться під безпосереднім контролем SOCAR, аварій не було, і робота триває в штатному режимі".
Нагадаємо: 2 дні тому на підводному нафтовому трубопроводі на родовищі Ку-Малуб Заап в Мексиканській затоці сталася пожежа.
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