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Куба евакуювала 70 тисяч людей через ураган “Ельза”
|Суспільство | 05-07-2021, 02:46
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|Куба евакуювала 70 тисяч осіб у зв’язку з ураганом "Ельза".
Джерело: The Guardian
Деталі: Є побоювання, що "Ельза" може викликати сильну повінь.
Більшість евакуйованих вирушили в оселі родичів, а близько 23 тисяч осіб знайшли притулок в державних установах. Близько 400 осіб у гірських районах сховалися в печерах, підготовлених до надзвичайної ситуації.
Нагадаємо:
До 3 липня "Ельза" була ураганом категорії 1 з 5.
"Ельза" завдала шкоди кільком східним Карибським островам. Найбільше постраждав Барбадос, де понад 1100 осіб повідомили про пошкодження будинків, 62 будинки обвалилися.
Як зазначається, в результаті урагану "Ельза" одна людина загинула в Сент-Люсії, двоє - в Домініканській Республіці.
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