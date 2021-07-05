Куба евакуювала 70 тисяч людей через ураган “Ельза” Суспільство | 05-07-2021, 02:46 0 154 Куба евакуювала 70 тисяч осіб у зв’язку з ураганом "Ельза".



Джерело: The Guardian



Деталі: Є побоювання, що "Ельза" може викликати сильну повінь.



Більшість евакуйованих вирушили в оселі родичів, а близько 23 тисяч осіб знайшли притулок в державних установах. Близько 400 осіб у гірських районах сховалися в печерах, підготовлених до надзвичайної ситуації.



Нагадаємо:



До 3 липня "Ельза" була ураганом категорії 1 з 5.

"Ельза" завдала шкоди кільком східним Карибським островам. Найбільше постраждав Барбадос, де понад 1100 осіб повідомили про пошкодження будинків, 62 будинки обвалилися.

Як зазначається, в результаті урагану "Ельза" одна людина загинула в Сент-Люсії, двоє - в Домініканській Республіці.