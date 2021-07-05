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Понад сотня людей зникли безвісти після зсувів у Японії
|Суспільство | 05-07-2021, 09:08
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|Щонайменше три людини загинули і 113 зникли безвісти після зсувів в японському місті Атамі.
Джерело: речник Хірокі Онума у Reuters
Деталі: Як повідомляється, зсуви зачепили близько 130 будівель в Атамі, де знаходяться курорти з гарячими джерелами і який розташований на крутому схилі в затоці.
Передісторія: Зсуви в Японії сталися після потужної зливи. Через масштабність наслідків зсуву, зруйновані будинки і повністю розмиті дороги є побоювання зростання кількості загиблих.
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