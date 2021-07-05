Кількість загиблих у катастрофі літака на Філіппінах зросла до 47 Суспільство | 05-07-2021, 09:19 0 125 Внаслідок аварії літака Lockheed C-130, що перевозив військовослужбовців, на Філіппінах загинули 47 людей.



Джерело: військовий командувач Сіріліто Собеджана у Reuters



Деталі: Ще 49 військовослужбовців постраждали.



Троє цивільних на землі також загинули і четверо – отримали поранення.



Передісторія:



Літак Lockheed C-130 перевозив військовослужбовців, які прямували для операції по боротьбі з повстанцями.

4 липня літак зазнав аварії у провінції Сулу. Він намагався приземлитися в аеропорту Джоло, але пролетів повз злітно-посадкову смугу, не приземлившись. Він не зміг набрати достатню потужність і висоту і розбився біля розташованого поруч Патікула.

Не було ніяких ознак нападу на літак.

На борту перебували 96 осіб.