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ЗМІ: ОАЕ є “найвакцинованішою” країною — понад 70% населення повністю щеплені
|Суспільство | 05-07-2021, 09:22
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|Об'єднані Арабські Емірати стали "найбільш вакцинованою" країною в світі – там вже двічі щепилися 72,1% населення.
Джерело: система відстеження вакцинації Bloomberg
Деталі: В ОАЕ, де проживає 10 млн людей, наразі зробили 15,5 млн щеплень.
На другому місці Сейшельські Острови, де щепленням охопили 71,7% населення - близько 100 тисяч осіб.
Нагадаємо: Всього у 180 країнах вакцинували від коронавірусу понад 3 млрд людей, причому країни й регіони з найвищими доходами вакцинуються більш ніж в 30 разів швидше, ніж країни з найнижчими доходами.
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