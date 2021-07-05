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У США вибухівкою знесли вцілілу частину обваленої будівлі біля Маямі

Суспільство | 05-07-2021, 09:23Коментарів: 0 0 Переглядів: 130 130    
Частково зруйновану багатоповерхівку Champlain Towers South в Серфсайді біля Маямі (Флорида, США) знесли перед можливим ураганом "Ельза" - за прогнозами, він наблизиться до Флориди у вівторок або середу.

Джерело: Reuters

Деталі: В уламках комплексу робочі просвердлили колони, в які помістили невеликі заряди вибухової речовини, щоб зруйнувати залишки будівлі.

Зазначається, що рятувальні роботи наразі припинені і відновляться після знесення.


Передісторія:

24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.
Станом на 5 липня відомо, що загинули 24 людини, щонайменше 121 зниклі безвісти.
Наразі слідчі не з’ясували, що стало причиною обвалення комплексу.
Жителям іншої будівлі, Crestview Towers, було наказано евакуюватися негайно після того, як інженери виявили серйозні проблеми з бетоном і електрикою.
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