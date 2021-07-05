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Окупанти шість разів порушили “тишу” на Донбасі, є поранений
|Суспільство | 05-07-2021, 09:26
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|4 липня російсько-окупаційні війська на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зазначається, що один український військовий отримав осколкове поранення. Його госпіталізували. Стан – задовільний.
Зокрема, поблизу Водяного на Приазов’ї окупанти двічі застосовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Біля Авдіївки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, у районі Мирного - зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку Тарамчука противник обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
На ворожі обстріли українські військові захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 ранку 5 липня було ще 3 порушення.
Біля Авдіївки окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів, біля Золотого-4 ворог вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Пісків противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат протягом 5 липня немає.
Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 4 липня внаслідок обстрілу російських окупаційних військ загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний із позивним "Феофан".
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