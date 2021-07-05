Окупанти шість разів порушили “тишу” на Донбасі, є поранений Суспільство | 05-07-2021, 09:26 0 133 4 липня російсько-окупаційні війська на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Зазначається, що один український військовий отримав осколкове поранення. Його госпіталізували. Стан – задовільний.



Зокрема, поблизу Водяного на Приазов’ї окупанти двічі застосовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.



Біля Авдіївки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, у районі Мирного - зі станкових протитанкових гранатометів.



Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.



У напрямку Тарамчука противник обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.





На ворожі обстріли українські військові захисники відкривали вогонь у відповідь.



Станом на 7 ранку 5 липня було ще 3 порушення.



Біля Авдіївки окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів, біля Золотого-4 ворог вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Біля Пісків противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Бойових втрат протягом 5 липня немає.



Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 4 липня внаслідок обстрілу російських окупаційних військ загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний із позивним "Феофан".