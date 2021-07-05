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COVID в Україні: у неділю госпіталізацій було більше, ніж нових випадків
|Суспільство | 05-07-2021, 09:31
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|За добу 4 липня в Україні зафіксували 244 нових підтверджених випадки COVID-19, летальних випадків – 14, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 333 осіб, одужали 419 осіб.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Деталі: Найбільше підтверджених випадків захворювання за останню добу зареєстрували у м. Київ (101), Житомирській (17),Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.
Серед нових хворих 5 дітей, жоден медпрацівник не захворів за звітній період.
За добу протестовано: методом ПЛР – 9 889 осіб, методом ІФА – 1 712 осіб, експрес-тестами – 5 750 осіб.
За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 237 823 осіб, із них 2 171 601 особа одужала, а 52 484 людини померли.
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