Особливості та переваги використання єдиного рахунку Суспільство | 05-07-2021, 11:28 0 100



Перехід на єдиний рахунок значно спрощує процес сплати податків, зборів, інших платежів, що контролюються ДПС, та єдиного внеску.



Через єдиний рахунок можна сплатити всі поточні платежі, податковий борг за такими платежами та недоїмку з єдиного внеску, грошові зобов'язання, які визначено на підставі податкових повідомлень-рішень.



Для того, щоб перейти на єдиний рахунок, необхідно здійснити наступні три кроки.



Перший – через Електронний кабінет подати «Повідомлення про використання єдиного рахунку» за формою J/F 1307001.



Другий – отримати квитанцію про включення до Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.



Третій – надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із зазначенням реквізитів єдиного рахунку на загальну суму без визначення одержувачів або з визначенням одержувачів. Заповнювати реквізит «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування через єдиний рахунок необхідно згідно з Порядком, затвердженим наказом Міністерства фінансів України24 липня 2015 року N 666, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України12 серпня 2015 р. за N 974/27419, із змінами та доповненнями.



Платники, які не подали Повідомлення за формою J/F 1307001, продовжують сплачувати платежі безпосередньо на бюджетні/не бюджетні рахунки.



Ініціатива щодо запровадження єдиного рахунку реалізовується в рамках «Програми підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM)».



Іншу актуальну інформацію щодо електронних сервісів податкової можна отримати на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області (lv.tax.gov.ua) та на сторінці ГУ ДПС у Львівській області у соціальній мережі Facebook.









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