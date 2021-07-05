НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ГРОМАДЯНИНА КІПРУ, ЯКИЙ НАМАГАВСЯ НЕЗАКОННО ПЕРЕТНУТИ КОРДОН З РУМУНІЄЮ Суспільство | 05-07-2021, 11:52 0 112



Кіпріота, який блукав поблизу українсько-румунського кордону, затримали учора ввечері військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону.



О 22.45 33-річного іноземця на береговій відмілині річки Тиса, за 100 метрів до державної межі виявив прикордонний наряд відділу «Тячів». Чоловік мав при собі паспорт громадянина Кіпру та зізнався, що мав на меті незаконно перетнути українсько – румунський кордон. Чому для перетину кордону кіпріот не скористався наявними пунктами пропуску наразі прикордонники з’ясовують.



На затриманого прикордонниками складено адмінпротокол за ч. 1 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону», справу скеровано до суду.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону