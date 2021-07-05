В Україні запрацювала перша безкоштовна лінія психологічної допомоги для онкопацієнтів та їхніх близьких Суспільство | 05-07-2021, 12:10 0 116 Нещодавно відбувся запуск унікального проєкту в сфері онкології в Україні — почала роботу перша безкоштовна лінія допомоги для онкопацієнтів та їхніх близьких в рамках всеукраїнського кол-центру #ВАРТОЖИТИ. Ініціатором і автором проєкту є Фундація #ВАРТОЖИТИ, яка має на меті покращити якість життя хворих на рак українців.



Аби отримати безкоштовну фахову консультацію онкопсихолога, онкопацієнт чи близька йому людина має можливість зателефонувати на номери:



5522 — для абонентів lifecell і Vodafone Ukraine. Усі дзвінки безкоштовні.

+38 (093) 170 72 19 — для абонентів Kyivstar. Вартість дзвінків згідно тарифів вашого мобільного оператора.

Лінія безкоштовної психологічної допомоги працює у будні з 11.00 до 19.00 год.



«В Україні понад 1 300 000 онкохворих. Щодня 450-м українцям ставлять діагноз «рак». Тривожність, страх, апатія, депресія — неповний перелік емоційних станів, що супроводжують людину та її родину на різних стадіях боротьби з раком. Таке моральне навантаження аж ніяк не сприяє швидкому одужанню, а лише погіршує загальний стан пацієнта. Вкрай рідко людина може впоратись самотужки. Психологічна підтримка необхідна як самим онкопацієнтам, так і їхнім родичам та близьким», - повідомляють організатори.



З 11 днів роботи лінії онкопсихологи-консультанти прийняли 145 звернень.



«На лінії працюють 58 волонтерів. Це онкопсихологи, яких ми запросили. Потім провели відбір, потім навчили. Наші онкопсихологи залучені кожен із своїм рівнем досвіду і з безумовним бажанням допомагати онкопацієнтам. Кожен має свою унікальну історію, в когось рідні хворіли на рак, хтось займався онкопсихологією протягом свого життя. Працювати онкопсихологом на лінії, навіть якщо ти маєш психологічну освіту і працюєш ще у професії, а це безкоштовна лінія, і, відповідно, тут ніхто не заробляє, то треба мати внутрішнє бажання це робити. І ти його маєш тільки тоді, коли знаєш, що якщо зараз нічого не робити, то завтра нічого не зміниться», - зазначає Яніна Соколова, співзасновниця, ідейна натхненниця Фундації #ВАРТОЖИТИ.



«Звернення від пацієнтів дуже різні. Це і первинна діагностика. Дуже часто — фінансові проблеми: я не маю за що лікуватись, я не знаю, як мені продовжувати лікуватись. Можуть бути проблеми різного характеру — це і спілкування з родичами, з близькими. Онкологія — це не є проблема однієї людини, це проблема всієї сім’ї. І насправді часто виникають проблеми саме в комунікації. Це може бути і вибір лікування, і спілкування з лікарями. Якщо людина зіштовхнулася з онкологічним діагнозом, вона не може залишатися з цією проблемою наодинці. Вона повинна знати, розуміти і пам’ятати, що вона не одна. Що вона точно може отримати допомогу. І вона може її отримати в нас», - каже Надія Клочник, керівниця безкоштовної лінії психологічної допомоги для онкопацієнтів та їхніх близьких всеукраїнського кол-центру #ВАРТОЖИТИ.



Запуск лінії відбувся завдяки партнерству Фундації #ВАРТОЖИТИ з соціально-відповідальними компаніями та за підтримки небайдужих українців з усього світу.



Допомогти може кожен охочий, ставши Патроном Фундації: https://www.patreon.com/vartozhyty



Детальніше про проєкт кол-центру можна прочитати за цим посиланням: http://vartozhyty.com.ua/callcenter



Контакти: Марта Гвоздь, керівниця фундації #ВАРТОЖИТИ

+38 (093) 506 10 91; martagvozd1990@gmail.com

vartozhyty@gmail.com



