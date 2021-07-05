Латвієць намагався незаконно вивезти з України комплектуючі до бойової зброї, військове екіпірування та амуніцію Суспільство | 05-07-2021, 17:38 0 86 ВІДЕО: https://youtu.be/Uz4odzwC7o8





Приховані від контролю предмети військового призначення виявили сьогодні у пункті пропуску «Грушів» прикордонники Львівського загону та співробітники митниці.



Оглядова група провела поглиблену перевірку автомобіля «Фольксаген», яким виїжджав з України у Польщу громадянин Латвії. У багажному відділенні транспортного засобу та серед речей водія прикордонно-митна група виявила майже шість з половиною сотень предметів військового призначення. Серед знайденого: ударно-спускові механізми до самозарядного карабіна Сімонова, руків’я до багнет-ножів, підсумки для гранат, шоломи тощо. Власник специфічного краму повідомив, що придбав його в Україні, бо захоплюється історичною реконструкцією.



В Нацполіцію прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Латвієць вибув з пункту пропуску у супроводі поліцейських.





