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Латвієць намагався незаконно вивезти з України комплектуючі до бойової зброї, військове екіпірування та амуніцію
|Суспільство | 05-07-2021, 17:38
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|ВІДЕО: https://youtu.be/Uz4odzwC7o8
Приховані від контролю предмети військового призначення виявили сьогодні у пункті пропуску «Грушів» прикордонники Львівського загону та співробітники митниці.
Оглядова група провела поглиблену перевірку автомобіля «Фольксаген», яким виїжджав з України у Польщу громадянин Латвії. У багажному відділенні транспортного засобу та серед речей водія прикордонно-митна група виявила майже шість з половиною сотень предметів військового призначення. Серед знайденого: ударно-спускові механізми до самозарядного карабіна Сімонова, руків’я до багнет-ножів, підсумки для гранат, шоломи тощо. Власник специфічного краму повідомив, що придбав його в Україні, бо захоплюється історичною реконструкцією.
В Нацполіцію прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Латвієць вибув з пункту пропуску у супроводі поліцейських.
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