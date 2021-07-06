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Космолот

Окупанти гатили з ПТРК біля Чермалика

Суспільство | 06-07-2021, 09:23Коментарів: 0 0 Переглядів: 154 154    
На Донбасі 5 липня було 9 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.
Окупанти гатили з ПТРК біля Чермалика
Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, біля Авдіївки окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Золотого-4 ворог двічі вів обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В районі Пісків противник стріляв з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, неподалік Новозванівки - з гранатометів різних систем.

Поблизу Чермалика російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з протитанкового ракетного комплексу.

Біля Новотошківського збройні формування Росії обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, стрілецької зброї.


У районі населених пунктів Причепилівка та Кримське окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо: Крім того, як уже повідомлялося, 5 липня на Донбасі загинув майор Богдан Бродовський, заступник начальника тилу логістики 93 ОМБр Холодний Яр. Ще троє військових отримали поранення.
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