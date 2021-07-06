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| Газета №35 (55) / 2014
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Чи включається до загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку ФО сума, сплачена ЮО або ФО на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів?
|Суспільство | 06-07-2021, 11:59
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До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи не включається сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку платника податку, але не вище трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи.
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