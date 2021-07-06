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Майже 8,2 млрд грн податків та зборів надійшло до Державного бюджету України від платників податків Львівщини
|Суспільство | 06-07-2021, 12:03
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Про надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до Державного бюджету України розповів Ігор Комендат, начальник Головного управління ДПС у Львівській області: «З початку року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду Державного бюджету України зібрано майже 8,2 млрд податків та зборів. Це майже на 35 відсотків або на 2, 1 млрд гривень перевищує показник відповідного періоду минулого року.
Надходження зросли по більшості бюджетоформуючих податків, окрім акцизного податку з вироблених в Україні товарів. По податку на додану вартість надійшло 3,2 млрд грн, що на 704 млн грн, або на 28 відс більше, по податку на прибуток – 1,8 млрд грн, що на 333 млн грн або на 23 відс більше проти аналогічного періоду минулого року.
По ПДФО надійшло понад 1,9 млрд грн, а військового збору 590 млн грн, що відповідно на 29 та 25 відс більше минулорічних показників.
До Держбюджету поступило понад 1 млрд грн рентних платежів, що на 105 відс більше та єдиного соціального внеску 7,9 млрд грн, що на 123,7 відс більше ніж за цей період минулого року».
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