Обвал будинку біля Маямі: зросла кількість жертв Суспільство | 07-07-2021, 08:24 0 111 Пошуково-рятувальні групи в Серфсайді (штат Флорида) на місці обвалення будівлі у вівторок виявили ще чотири тіла, відтак кількість жертв зросла до 36.



Джерело: глава округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава, цитує CNN



Деталі: За словами Кави, незважаючи на складні погодні умови, з-під завалів витягнули ще чотирьох жертв.



Перешкоди створює ураган "Ельза", проте пошуково-рятувальні групи продовжують роботи, поки вітер не перевищує 45 миль / год.



Безвісти зниклими вважають 109 осіб.



Передісторія:



24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.

Наразі слідчі не з’ясували, що стало причиною обвалення комплексу.

Жителям іншої будівлі, Crestview Towers, було наказано евакуюватися негайно після того, як інженери виявили серйозні проблеми з бетоном і електрикою.

Частково зруйновану багатоповерхівку Champlain Towers South в Серфсайді біля Маямі (Флорида, США) знесли перед можливим ураганом "Ельза" - за прогнозами, він наблизиться до Флориди у вівторок або середу.