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За добу на Донбасі не зафіксували порушень "тиші" – штаб ООС
|Суспільство | 07-07-2021, 08:32
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|За добу 6 липня та станом на 7 годину ранку 7 липня порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.
Джерело: Ранкове зведення штабу ООС
Деталі: Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.
Українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.
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