За добу на Донбасі не зафіксували порушень "тиші" – штаб ООС Суспільство | 07-07-2021, 08:32 0 112 За добу 6 липня та станом на 7 годину ранку 7 липня порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.



Джерело: Ранкове зведення штабу ООС



Деталі: Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.



Українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.