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У Росії почали витягати з води тіла загиблих під час катастрофи Ан-26
|Суспільство | 07-07-2021, 08:37
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|Рятувальники почали витягати з води тіла загиблих під час катастрофи Ан-26 на Камчатці, число жертв уточняється.
Джерело: Интерфакс, РИА Новости
Деталі: Раніше джерело в екстрених службах повідомило, що знайдені тіла шести жертв авіакатастрофи.
Пізніше заступник директора Камчатського авіаційного підприємства Сергій Горб заявив, що виявлені троє загиблих, їх поки не опізнали.
Крім того, губернатор Камчатського краю Володимир Солодов повідомив, що в регіоні оголошений триденний траур у зв'язку з авіакатастрофою літака Ан-26, жертвами якої, за попередніми даними, стали 28 осіб.
Передісторія:
У Росії на Камчатці перед посадкою впав у море пасажирський літак Ан-26, на борту якого перебували 28 осіб.
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