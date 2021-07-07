Внесено зміни до змісту розрахункових документів РРО Суспільство | 07-07-2021, 12:24 0 127 Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу платників податків, що наказами Міністерства фінансів України від 18.06.2020 № 306 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13» (далі – наказ № 306) та від 18.06.2021 № 329 «Про затвердження Змін до Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів» (далі – наказ № 329) було внесено зміни до Положення про форму і зміст розрахункових документів.



Зазначені зміни стосуються реквізитів фіскальних касових чеків на товари (послуги), що створюються та друкуються реєстраторами розрахункових операцій та програмними реєстраторами розрахункових операцій.



Отже, до 01.08.2021 реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО), версії внутрішнього програмного забезпечення яких перебували у Державному реєстрі РРО до набуття чинності Наказу № 306, проте не перебували на обліку у органах ДПС, обов’язково мають бути доопрацьовані їх виробниками (постачальниками) для можливості виконання вимог щодо форми і змісту розрахункових документів/електронних розрахункових документів, які формують РРО.



РРО мають бути доопрацьовані для можливості відображення у касових чеках:



- найменування суб’єкта господарювання;



- заокруглення суми до сплати;



- зазначення валюти операції;



- найменування платіжної системи.



В зв’язку з прийняттям Наказу № 329 до 01 жовтня 2021 року РРО мають бути доопрацьовані для можливості відображення у касових чеках:



- значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої.