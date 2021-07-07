Ігор Комендат, начальник Головного управління ДПС у Львівській області, про надходження податків до місцевих бюджетів Суспільство | 07-07-2021, 12:27 0 91 «Протягом січня-травня 2021 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів області 8,7 млрд грн податкових платежів. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року надходження податків, та зборів до місцевих бюджетів області зросли на 1,9 млрд грн або 28 відсотків.



Бюджетоформуючими податками в складі доходів місцевих бюджетів залишаються:



- з найбільшою часткою у надходженнях до місцевих бюджетів понад 66 відс складає податок на доходи фізичних осіб, надійшло з початку року 5,7 млрд грн, що на 29 відс більше фактичних надходжень I півріччя 2020 року;



- єдиний податок з часткою 17 відс, надійшло 1,5 млрд грн, що на 23 відс більше порівнюючи з минулим роком;



- плата за землю з часткою 7,3 відс, надійшло 633 млн грн або на 24 відс більше проти аналогічного періоду минулого року;



- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з часткою 2,1 відсотка. Надходження цього податку склали понад 184 млн грн, що на 57 млн грн або на 52 відс більше ніж у минулому році.»