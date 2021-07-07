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Ігор Комендат, начальник Головного управління ДПС у Львівській області, про надходження податків до місцевих бюджетів
|Суспільство | 07-07-2021, 12:27
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|«Протягом січня-травня 2021 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів області 8,7 млрд грн податкових платежів. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року надходження податків, та зборів до місцевих бюджетів області зросли на 1,9 млрд грн або 28 відсотків.
Бюджетоформуючими податками в складі доходів місцевих бюджетів залишаються:
- з найбільшою часткою у надходженнях до місцевих бюджетів понад 66 відс складає податок на доходи фізичних осіб, надійшло з початку року 5,7 млрд грн, що на 29 відс більше фактичних надходжень I півріччя 2020 року;
- єдиний податок з часткою 17 відс, надійшло 1,5 млрд грн, що на 23 відс більше порівнюючи з минулим роком;
- плата за землю з часткою 7,3 відс, надійшло 633 млн грн або на 24 відс більше проти аналогічного періоду минулого року;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з часткою 2,1 відсотка. Надходження цього податку склали понад 184 млн грн, що на 57 млн грн або на 52 відс більше ніж у минулому році.»
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