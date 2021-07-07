НА ЗАКАРПАТТІ ВІДНОВЛЕНО МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕТНУТИ КОРДОН В ДВОХ ПУНКТАХ ПРОПУСКУ Суспільство | 07-07-2021, 12:30 0 79



У двох пунктах пропуску на Закарпатті відновлено можливість перетнути кордон з Угорщиною



Сьогодні вранці, 7 липня, угорська сторона відновила пропуск осіб та транспортних засобів через пункти пропуску «Лонья» та «Барабаш».



Просимо громадян, які планують перетинати кордон з Угорщиною, врахувати, що пропуск здійснюється в пункті пропуску «Косино – Барабаш» з 8.00 до 20.00 (за київським часом) та в пункті пропуску «Дзвінкове - Лонья» з 8.00 до 19.00 (за київським часом).



Нагадаємо, що раніше Угорська сторона повідомляла, що можливість перетнути вказані пункти пропуску тимчасово обмежувалася.



Робота пунктів пропуску з українського боку не припинялася.



Прес - служба Мукачівського прикордонного загону