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НА ЗАКАРПАТТІ ВІДНОВЛЕНО МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕТНУТИ КОРДОН В ДВОХ ПУНКТАХ ПРОПУСКУ
|Суспільство | 07-07-2021, 12:30
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У двох пунктах пропуску на Закарпатті відновлено можливість перетнути кордон з Угорщиною
Сьогодні вранці, 7 липня, угорська сторона відновила пропуск осіб та транспортних засобів через пункти пропуску «Лонья» та «Барабаш».
Просимо громадян, які планують перетинати кордон з Угорщиною, врахувати, що пропуск здійснюється в пункті пропуску «Косино – Барабаш» з 8.00 до 20.00 (за київським часом) та в пункті пропуску «Дзвінкове - Лонья» з 8.00 до 19.00 (за київським часом).
Нагадаємо, що раніше Угорська сторона повідомляла, що можливість перетнути вказані пункти пропуску тимчасово обмежувалася.
Робота пунктів пропуску з українського боку не припинялася.
Прес - служба Мукачівського прикордонного загону
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