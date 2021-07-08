Водяне обстріляли протермінованими російськими боєприпасами – місія України в ОБСЄ Суспільство | 08-07-2021, 01:39 0 97 Місія України в ОБСЄ повідомила країни-учасниці про обстріл Водяного 1 липня, який здійснювали протермінованими боєприпасами з російської самохідної артилерійської установки 2Б16 "Нона-СВК", яка відсутня на озброєнні ЗСУ.



Джерело: Укрінформ



Дослівно українська делегація при ОБСЄ: "Експертиза фрагментів боєприпасів, що вибухнули, показала, що цей тип боєприпасів (осколково-фугасний снаряд типу ЗОФ49 калібру 120 мм із детонатором 3В35) був знятий з озброєння збройних сил Росії через закінчення терміну придатності.



Цей боєприпас використовується для самохідної 120-мм гармати 2Б16 "Нона-СВК", якої немає на озброєнні Збройних Сил України".



Деталі: Інформація була озвучена під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу, 7 липня.



У ході виступу українські дипломати продемонстрували фотофіксацію руйнувань одного з житлових будинків, який постраждав внаслідок обстрілу 1 липня. Загалом із 122-мм артилерійської системи було випущено 16 снарядів по Водяному, вогонь вівся з боку житлових районів окупованого Заїченко.



Також було зазначено, що це вже не вперше, коли Росія постачає боєприпаси, у яких закінчився термін придатності, своїм окупаційним військам на сході України з метою їх подальшого використання для обстрілів цивільної інфраструктури та громадян України.





"Непряме підтвердження використання забороненої Мінськими домовленостями системи озброєння 2Б16 "Нона-СВК" пов’язано з постійними відмовами російських збройних формувань у доступі СММ до тимчасово окупованих житлових районів Заїченко, Пікуз та Саханки, про що повідомлялося у звітах СММ від 1,2 та 3 червня", - додали українські дипломати.



Нагадаємо: Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила ініційовану Україною резолюцію, у якій засуджують окупацію РФ Криму та частини Донецької і Луганської областей та вимагають від Росії звільнити окуповані українські території.