На Дніпропетровщині поліція затримала чоловіка, який поранив ножем 2-річну дитину Суспільство | 08-07-2021, 01:46 0 103 У Софіївському районі на Дніпропетровщині затримали зловмисника, який завдав ножових поранень 2-річній дитині.



Джерело: Національна поліція



Деталі: Жителька Софіївського району повідомила, що колишній 28-річний співмешканець закрився в будинку з її двома дітьми 2-х та 7 років і погрожує їм розправою.



В результаті дій зловмисника постраждав 2-річний хлопчик. Він спричинив дитині різані поранення шиї та спини, після чого втік з місця злочину. Наразі дитина перебуває в лікарні.



Правоохоронці спільно з кінологами опрацювали місцевість та прилеглу до місця злочину територію.



Зловмисник переховувався на горищі одного з покинутих будинків у Софіївському районі, у тому ж селищі, де стався злочин.



Чоловіка затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.