Обвал будинку у Флориді: кількість жертв перевищила 50 осіб Суспільство | 08-07-2021, 09:11 0 137 Кількість жертв внаслідок обвалу 12-поверхового будинку в Серфсайді (штат Флорида) зросла до 54.





Джерело: The New York Times, АР



Деталі: Помічник начальника рятувальної служби Маямі Рей Джадалла зауважив, що "виходячи з фактів, шансів вижити (тим, хто під завалами, - ред.) немає".



Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів тіла ще 8 людей, відтак кількість загиблих зросла до 54 осіб.



Крім того, безвісти зниклими вважають 86 людей.



Глава округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава зазначила: "Ми всі просили Бога про диво. Тому рішення про перехід від порятунку до відновлювальних робіт є надзвичайно складним".



Передісторія:





24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.

Наразі слідчі не з’ясували, що стало причиною обвалення комплексу.

Жителям іншої будівлі, Crestview Towers, було наказано евакуюватися негайно після того, як інженери виявили серйозні проблеми з бетоном і електрикою.

Частково зруйновану багатоповерхівку Champlain Towers South в Серфсайді біля Маямі (Флорида, США) знесли перед можливим ураганом "Ельза" - за прогнозами, він наблизиться до Флориди у вівторок або середу.

Пошуково-рятувальні групи в Серфсайді (штат Флорида) на місці обвалення будівлі у вівторок виявили ще чотири тіла, відтак кількість жертв зросла до 36.

