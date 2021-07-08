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Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі майже пів тисячі порушень "тиші"
|Суспільство | 08-07-2021, 09:18
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|Моніторинговою місією ОБСЄ в Україні повідомляє про 464 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.
Джерело: звіт СММ ОБСЄ
Деталі: Зокрема, у Донецькій області Місія зафіксувала 136 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 7 вибухів.
Також у Луганській області СММ зафіксувала 328 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 161 вибух.
Місія продовжила здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського.
У СММ зазначають, що свободу пересування Місії і далі обмежували, зокрема у 2 місцях розміщення відведеного важкого озброєння в підконтрольних урядові районах Донецької області, а також на залізничній станції біля непідконтрольного урядові пункту пропуску на кордоні в Луганській області.
Крім того, БПЛА СММ укотре зазнавали впливу перешкод сигналу GPS.
Нагадаємо: Місія України в ОБСЄ повідомила країни-учасниці про обстріл Водяного 1 липня, який здійснювали протермінованими боєприпасами з російської самохідної артилерійської установки 2Б16 "Нона-СВК", яка відсутня на озброєнні ЗСУ.
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