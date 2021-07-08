Боєць ЗСУ на Донбасі отримав осколкове поранення Суспільство | 08-07-2021, 09:39 0 143 За добу 7 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, а також 3 порушення за поточну добу. Поранено одного військового.





Джерело: Ранкове зведення штабу ООС



Деталі: Поблизу населеного пункту Піски ворог вів вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.



Неподалік Старогнатівки окупанти застосовували міномети 82-го калібру.



Біля Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.



У районі населеного пункту Причепилівка військові формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.



Поблизу Луганського ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.





У напрямку Авдіївки противник обстрілював позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів.



У результаті обстрілів один військовий отримав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний.



На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.



Станом на 7 годину ранку 8 липня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовані 3 порушення режиму припинення вогню.



Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.



Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-го калібру.



За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.