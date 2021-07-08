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Боєць ЗСУ на Донбасі отримав осколкове поранення

Суспільство | 08-07-2021, 09:39Коментарів: 0 0 Переглядів: 143 143    
За добу 7 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, а також 3 порушення за поточну добу. Поранено одного військового.
Боєць ЗСУ на Донбасі отримав осколкове поранення

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Поблизу населеного пункту Піски ворог вів вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Старогнатівки окупанти застосовували міномети 82-го калібру.

Біля Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Причепилівка військові формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Луганського ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.


У напрямку Авдіївки противник обстрілював позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів.

У результаті обстрілів один військовий отримав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку 8 липня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовані 3 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-го калібру.

За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
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