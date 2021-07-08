Операція «Карпати-2021» – відповідь злочинності, що активізувалася на кордоні Суспільство | 08-07-2021, 10:32 0 130







У Чернівецькій, Закарпатській та Івано-франківській областях за ініціативи Державної прикордонної служби України розпочалася спільна прикордонна операція «Карпати-2021».



У цих областях з’явилися спільні патрулі прикордонників з військовослужбовцями Нацгвардії, поліцейськими, представниками інших органів. Також можлива поява на певних шляхах спільних контрольних постів.



Це ті елементи операції, які спостерігатимуться в прикордонних регіонах.



Сама ж операція передбачає значно ширший та тривалий комплекс заходів, як на кордоні, так і у тилових районах України. До неї залучені представники різних правоохоронних, силових, фіскальних органів України. Також здійснюватиметься взаємодія із прикордонниками суміжних країн. Зокрема, після жорсткого карантину уже відновилися спільні патрулювання на українсько-угорському кордоні (до нього залучаються лише вакциновані прикордонники). Триває робота щодо відновлення спільних патрулювань зі співробітниками прикордонних відомств Словаччини та Румунії.



Крім того, під час операції будуть тісно організовані взаємодія та обмін інформацією з Європейським агентством «FRONTEX», Інтерполом, Європолом.



Перед початком операції «Карпати-2021» у Адміністрації Держприкордонслужби України відбулася координаційна нарада. У ній окрім прикордонників взяли участь представники державних міграційної, митної, податкової служб України, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, ЗСУ. Під час наради наголошувалося, що на кордоні з країнами ЄС та у прикордонних районах у Чернівецькій, Івано-франківській та Закарпатській областях спостерігається активізація протиправної діяльності, чому сприяли погодні умови та послаблення карантинних обмежень в Україні та країнах ЄС. А викриті прикордонниками та іншими правоохоронними органами порушення часто плануються та організовуються за десятки-сотні кілометрів від кордону. Яскравим прикладом стало недавнє затримання на аеродромі під Бердичевом літака, який незаконно перелетів з України через Молдову в повітряний простір Румунії та зворотно. Державний кордон порушники перетинали на ділянці Чернівецького загону за кілька сотень кілометрів від місця злету.



Учасники наради домовилися активно обмінюватися інформацією, у тому числі оперативною, організовувати та проводити спільні заходи, забезпечувати оперативне реагування на кожен виявлений факт протиправної діяльності.



У ході операції тісно співпрацюватимуть оперативні, оперативно-розшукові, аналітичні підрозділи. Для реалізації їхньої інформації застосовуватимуть підрозділи оперативного реагування. У визначених областях також буде використовуватися пілотована та безпілотна авіація, спеціальна техніка органів, залучених до проведення операції.



Спільна діяльність учасників операції спрямована не лише на затримання виконавців на кордоні, а й виявлення усіх фігурантів незаконних схем до організаторів включно, а також виявлення місць накопичення товарів, місць перебування, працевлаштування незаконних мігрантів, потужностей з виготовлення контрафактної продукції тощо.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону