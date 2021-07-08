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Зміни у порядку заповнення та подання податкової декларації з ПДВ

Суспільство | 08-07-2021, 13:23Коментарів: 0 0 Переглядів: 99 99    
Зміни у порядку заповнення та подання податкової декларації з ПДВ

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що першого разу платники податків звітували за новою формою декларації з ПДВ за березень в квітні цього року.
У формі декларації з ПДВ з березня 2021 року відбулись наступні зміни:
- з’явилися рядки для ставки 14 %;
- злиття додатків Д5 і Д1 в один єдиний додаток Д1.  Це найбільш суттєва зміна, яка зачіпає кожного платника ПДВ.
Колишній Додаток Д5 відмінений з відповідною зміною нумерації інших додатків. В ході такого об’єднання зникла таблиця з розшифровки податкових зобов’язань по зареєстрованим податковим накладним по ІПН кожного покупця. 
Через скасування цієї розшифровки заповнення декларації спрощується;
- оновлено інформацію у колонці з кодами додатків у основній частині податкової  декларації.
Це оновлення спричинене вилученим Додатком Д5;
- додали декілька рядків, які деталізують зміст попередніх зобов’язань. Мова йде про коригування податкових зобов’язань - тепер ці суми виділені в окремих рядках, окремо по ставці 20% і 7%;
- зміна стилю розшифровки підписів внизу декларації. Замість ініціалів та прізвища – власне ім’я  та прізвище. Наприклад, замість «І.О.Коваленко» слід писати «Ірина КОВАЛЕНКО».

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