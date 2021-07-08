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У Червонограді викрито жінку, яка займалась продажем наркотиків

Суспільство | 08-07-2021, 16:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 95 95    


Прокурори Червоноградської окружної прокуратури повідомлено про підозру 44-річній місцевій мешканці у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно (ч.ч.1, 2 ст.307 КК України).

За даними слідства, жінка займалася продажем наркотиків на території міста Червонограда. Збут підозрювана організувала прямо у себе вдома, куди приходили покупці за «товаром», після чого фігурантка відлучалася на деякий час та поверталася уже із замовленням.

В ході обшуку за місцем проживання фігурантки виявлено та вилучено, зокрема використанні шприци та грошові кошти.

Слідчі дії тривають, встановлюється причетність інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення. За клопотанням прокурора жінці обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове слідство у кримінальному провадженні здійснюється слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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