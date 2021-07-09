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У Харкові оголосили операцію "Сирена": із зали суду втік підозрюваний іноземець
|Суспільство | 09-07-2021, 02:29
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|У Харкові поліція розшукує іноземного громадянина, який втік із зали суду після оголошення про запобіжний захід.
Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області
Дослівно: "47-річний громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім після оголошення ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вибіг на вулицю, де його чекав невстановлений автомобіль".
Деталі: У Харкові оголосили операцію "Сирена".
У поліції повідомляють прикмети розшукуваного:
зріст понад 185 см, міцної статури, волосся коротке;
був одягнутий у чорну футболку, сині джинсові брюки, кросівки.
У разі наявності інформації про розшукуваного, просять повідомляти за телефонами: (057) 705-98-15, 0632031916 (чергова частина), 102 або іншим зручним способом.
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