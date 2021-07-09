У Чорногорії затримали водіїв українського туристичного автобуса – МЗС Суспільство | 09-07-2021, 02:31 0 87 Чорногорські прикордонники затримали двох українських водіїв туристичного автобуса через підозру, що один з них перевозив фальшиві гроші.



Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко, цитує Укрінформ



Деталі: Він розповів, що чорногорські прикордонники затримали на кордоні з Албанією туристичний автобус із 34 українцями у зв’язку із підозрою, що один з водіїв перевозив фальшиві гроші.



За інформацією речника МЗС, посольство України оперативно звернулося до керівництва прикордонної служби Чорногорії з проханням про звільнення українців.



Дипломати також допомогли організувати альтернативну логістику.



"Згодом 32 українські туристи продовжили маршрут до Албанії на іншому автобусі. Водій та його напарник нині затримані. Поліція проводить розслідування", - зазначив Ніколенко.



Він запевнив, що консули надають затриманим необхідну консульську допомогу.