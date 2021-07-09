У Швеції розбився літак, є загиблі Суспільство | 09-07-2021, 10:49 0 129 Біля аеропорту міста Еребру у Швеції незабаром після зльоту впав літак, внаслідок чого загинули кілька людей.



Джерело: Reuters із посиланням на поліцію Швеції, DW



Деталі: Літак загорівся після аварії, і причина аварії поки не відома.



Поліція заявила, що в літаку було дев'ять людей.



ЗМІ повідомляють, що на борту було вісім парашутистів і пілот.



Також поліція підтвердила, що кілька людей загинуло, проте не повідомила точну кількість жертв.



Крім того, повідомляється, що щонайменше одну людину врятували на місці катастрофи та доставили до лікарні з серйозними травмами.