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У Швеції розбився літак, є загиблі
|Суспільство | 09-07-2021, 10:49
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|Біля аеропорту міста Еребру у Швеції незабаром після зльоту впав літак, внаслідок чого загинули кілька людей.
Джерело: Reuters із посиланням на поліцію Швеції, DW
Деталі: Літак загорівся після аварії, і причина аварії поки не відома.
Поліція заявила, що в літаку було дев'ять людей.
ЗМІ повідомляють, що на борту було вісім парашутистів і пілот.
Також поліція підтвердила, що кілька людей загинуло, проте не повідомила точну кількість жертв.
Крім того, повідомляється, що щонайменше одну людину врятували на місці катастрофи та доставили до лікарні з серйозними травмами.
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