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В Росії горить понад 900 га лісу
|Суспільство | 09-07-2021, 10:51
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|У Челябінській області Російської Федерації горить 916 га лісу.
Джерело: МНС РФ у Telegram, Интерфакс
Дослівно: "Сильний вітер і суха спекотна погода сприяють швидкому поширенню вогню і ускладнюють гасіння".
Деталі: Російське МНС відправило на гасіння вертоліт МІ-8 і літак БЕ-200.
"При необхідності людей евакуюють в пункти тимчасового розміщення", - зазначають у повідомленні.
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