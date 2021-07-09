В Росії горить понад 900 га лісу Суспільство | 09-07-2021, 10:51 0 71 У Челябінській області Російської Федерації горить 916 га лісу.



Джерело: МНС РФ у Telegram, Интерфакс



Дослівно: "Сильний вітер і суха спекотна погода сприяють швидкому поширенню вогню і ускладнюють гасіння".



Деталі: Російське МНС відправило на гасіння вертоліт МІ-8 і літак БЕ-200.



"При необхідності людей евакуюють в пункти тимчасового розміщення", - зазначають у повідомленні.