Обвал будинку біля Маямі: 64 жертви і 76 зниклих осіб Суспільство | 09-07-2021, 10:52 0 236 Кількість загиблих внаслідок обвалу будинку в Серфсайді біля Маямі (Флорида, США) знову зросла, повідомляють про 64 жертви, 76 людей вважаються зниклими безвісти.



Джерело: Reuters



Деталі: Рятувальники витягли з-під руїн останки ще 10 людей.



Загалом 76 людей залишаються зниклими, – про це заявила глава округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава під час прес-конференції через день після того, як місцеві рятувальники повідомили, що не залишається жодної надії знайти тих, хто вижив.



Ідеться і про те, що кількість зниклих може змінитися, оскільки є сподівання, що не всі були в будівлі, коли вона обвалилася.



Хоча місцеві чиновники заявили у четвер, що пошуково-рятувальна частина операції завершується, розкопки триватимуть доти, поки рятувальники не виявлять усіх, хто імовірно перебував усередині будинку.



"Вчора було важко, – заявив губернатор Флориди Рон ДеСантіс, маючи на увазі перехід до режиму відновлювальних робіт. – Але робота буде тривати, і рятувальники збираються ідентифікувати кожну особу".





Передісторія:



24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.

Наразі слідчі не з’ясували, що стало причиною обвалення комплексу.

Жителям іншої будівлі, Crestview Towers, було наказано евакуюватися негайно після того, як інженери виявили серйозні проблеми з бетоном і електрикою.

Частково зруйновану багатоповерхівку Champlain Towers South в Серфсайді біля Маямі (Флорида, США) знесли перед можливим ураганом "Ельза" - за прогнозами, він наблизиться до Флориди у вівторок або середу.