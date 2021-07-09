Лопатинській територіальній громаді за позовом прокуратури повернуть приміщення амбулаторії Суспільство | 09-07-2021, 14:40 0 62



Червоноградська окружна прокуратура у суді домоглася визнання нерухомого майна, а саме приміщення амбулаторії загальної практики та місцевої медицини площею 214,8 кв м, що знаходиться у селі Нивиці (Червоноградський район), безхазяйним та передачі його у комунальну власність територіальної громади.







Встановлено, що заходи щодо оформлення права власності на майно не вживалися, що могло призвести до їх протиправного використання та відчуження. Це і стало підставою для подання прокуратурою заяви до суду, яка повністю задоволена.







Оціночна вартість зазначеної нерухомості становить понад 500 тис грн.







Після набрання судовими рішенням законної сили органи прокуратури забезпечуватимуть його реальне виконання.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури



