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У Червонограді підозрюють місцевого мешканця у незаконному продажі боєприпасів
|Суспільство | 09-07-2021, 14:54
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За процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури повідомлено про підозру раніше судимому 58-річному місцевому жителю за фактом придбання та збуту бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).
За даними слідства, підозрюваний раніше незаконно придбав боєприпаси з метою їх подальшого збуту. Відтак, у червні поточного року поблизу палацу Потоцьких (місто Червоноград) він продав 50 спортивно-мисливських патронів.
В ході обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено бойові припаси, грошові кошти.
Слідчі дії тривають, чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Досудове слідство у кримінальному провадженні здійснюється слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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