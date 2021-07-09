У Червонограді підозрюють місцевого мешканця у незаконному продажі боєприпасів Суспільство | 09-07-2021, 14:54 0 69









За процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури повідомлено про підозру раніше судимому 58-річному місцевому жителю за фактом придбання та збуту бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).



За даними слідства, підозрюваний раніше незаконно придбав боєприпаси з метою їх подальшого збуту. Відтак, у червні поточного року поблизу палацу Потоцьких (місто Червоноград) він продав 50 спортивно-мисливських патронів.



В ході обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено бойові припаси, грошові кошти.



Слідчі дії тривають, чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.



Досудове слідство у кримінальному провадженні здійснюється слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури