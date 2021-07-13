Обвал будинку біля Маямі: кількість жертв зросла до 90 Суспільство | 12-07-2021, 03:16 0 272 Кількість загиблих в результаті обвалу будинку в Серфсайді біля Маямі (Флорида, США) зросла в неділю до 90.



Джерело: Reuters



Деталі: Про зростання кількості жертв повідомила глава округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава під час брифінгу.



Кава уточнила, що поки що зниклими вважається 31 особа.



Деяких зниклих було виявлено завдяки детективу, - сказала вона.



З тих пір, як після обвалу врятованих на руїнах не було виявлено, минулого тижня рятувальники заявили, що їх пошукові роботи перейшли із рятувальних на відновлювальні.



За словами Кави, робітники вивезли з ділянки 14 мільйонів фунтів (6 350 тонн) бетону та сміття.





Мер Серфсайда Чарльз Беркетт заявив, що гора руїн, яка сягала від чотирьох до п’яти поверхів, значно зменшилася, і в деяких місцях працівники бачать машини в підземному гаражі.



Поки пошукові групи обережно перебирають уламки, вони стежать за особистими речами, які каталогізуються та повертаються сім'ям жертв, - сказав Беркетт.



"Робота досі настільки делікатна, що ми навіть знайшли в завалах непошкоджені пляшки вина", - додав він.



Передісторія:



24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.

Наразі слідчі не з’ясували, що стало причиною обвалення комплексу.

Жителям іншої будівлі, Crestview Towers, було наказано евакуюватися негайно після того, як інженери виявили серйозні проблеми з бетоном і електрикою.

Частково зруйновану багатоповерхівку Champlain Towers South в Серфсайді біля Маямі (Флорида, США) знесли перед можливим ураганом "Ельза" - за прогнозами, він наблизиться до Флориди у вівторок або середу.

