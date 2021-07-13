Найбільша кількість військових розгорнула прапор і встановила рекорд Суспільство | 12-07-2021, 10:07 0 187 У центрі Маріуполя в неділю бійці Закарпатського легіону встановили рекорд України з найбільшої кількості військовослужбовців, які розгорнули Державний прапор України.



Джерело: Закарпатський Легіон – 128 ОГШБр ЗСУ у facebook



Деталі: Рекорд зафіксовано представниками Національним Реєстру Рекордів України.



Прапор довжиною 128 і завширшки 3 метри приїхав на Приазов’я із Закарпаття і був виготовлений завдяки старанням закарпатських волонтерів.