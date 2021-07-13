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Найбільша кількість військових розгорнула прапор і встановила рекорд

Суспільство | 12-07-2021, 10:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 187 187    
У центрі Маріуполя в неділю бійці Закарпатського легіону встановили рекорд України з найбільшої кількості військовослужбовців, які розгорнули Державний прапор України.
Найбільша кількість військових розгорнула прапор і встановила рекорд
Джерело: Закарпатський Легіон – 128 ОГШБр ЗСУ у facebook

Деталі: Рекорд зафіксовано представниками Національним Реєстру Рекордів України.

Прапор довжиною 128 і завширшки 3 метри приїхав на Приазов’я із Закарпаття і був виготовлений завдяки старанням закарпатських волонтерів.
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